İlk kar tatili haberi o illerden geldi! Valilikler peş peşe uyardı

Adana’da Feke Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 24.11.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda ve merkez dışındaki köy okullarımızda 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine; ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimizin 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Niğde'de gece saatlerinden itibaren etkili kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil eldi.

Niğde Valiliği, okulların yarın tatil edildiğini şu şekilde duyurdu:

"İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır".

AFAD UYARDI

AFAD, 30 şehre “sarı”, 20 şehre “turuncu”, yarın ise 16 şehre “sarı”, 13 şehre “turuncu” kodla yağış uyarısında bulunarak açıklama yaptı:

“24 Kasım (Pazar) tarihinde, 30 ilimize Sarı, 20 ilimize (Antalya, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Adana, Mersin, Kahramanmaraş) Turuncu; 25 Kasım (Pazartesi) tarihinde, 16 ilimize Sarı, 13 ilimize (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) Turuncu uyarı verilmiştir.”

YOZGAT'TA DA TATİL KARARI

Yozgat Valiliği, okulların tatil edildiğini şu sözlerle duyurdu:

"İlimiz genelinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır".

ORDU VALİLİĞİ DUYURDU

Ordu'da yoğun kar yağışının ardından valilik açıklama yaptı: