İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi?

İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi?
Kaynak: İHA
Adana'dan ilk karpuzlar yola çıktı. Tarlada 11-12 lira kilosu...Bakalım markete gelince fiyatları ne olacak?
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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 1

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana’da tescilli turfanda karpuz hasadı başladı.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 2

Tarlada kilosu 11-12 liradan satılan karpuzlar, kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 3

Ülke genelinde üretilen 4 milyon ton karpuzun yüzde 25’ini karşılayan kentte turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 4

Kentte yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton verim beklendiği bildirildi.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 5

Tarlada kilosu 11-12 liradan satılan karpuz, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya’ya da ihraç ediliyor.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 6

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Dünyada Çin’den sonra en fazla karpuz üretimi Adana’da yapılıyor. Karpuz hasat olgunluğuna ulaştı. Şu anda karpuz tarlada 10-12 lira arasında değişiyor. Şu anda yurt dışı kapıları açık ancak turfanda karpuz verimi biraz az. Şu an 1 dönüme 4-5 ton arasında verim alınıyor. Ovada hasat başlayınca rekolte 8-9 tona ulaşacak” ifadelerini kullandı.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 7

Çiftçinin dönüme maliyetinin 35 bin lira olduğunu anlatan Doğan, “Fiyatlar şu anda gayet iyi. Kilogramda çiftçiye maliyeti 9-9 buçuk lira. Çiftçimiz 11-12 liranın altında karpuzu sattığında para kazanamaz. Haziran ayının başında ovada hasat başlayacak ve hasat bollaşacak” dedi.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 8

“Karpuz olgunluğa erişmeden hasat edilmemeli
Ham karpuz timlerinin tarlalarda gezip denetim yaptığına dikkat çeken Doğan, daha sonra şunları söyledi:

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 9

“Çiftçimiz karpuzunu hasat etmeden önce ilçe tarım müdürlüklerine müracaat edecek ve onayını aldıktan sonra hasat yapacak.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 10

Ham karpuz timleri, ham karpuzların piyasaya girmesini engelleyecek. Şu anda Adana karpuzumuz tadı, rengi, kokusu ve aromasıyla ünlü bir karpuz.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 11

Bu yıl geçen seneye oranla ekim alanı arttı. Çitçimiz karpuzdan para kazanınca ekim alanı arttı. Havalar çok aşırı sıcak gitmezse karpuz fiyatları böyle devam edecek.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 12

Çiftçimiz bu sene de para kazanırsa eğer ekim alanı artacaktır. Ham karpuz kırılmazsa eğer fiyatlar düşmez. Karpuz hasat olgunluğuna erişmeden hasat edilmemeli. Çiftçi ve tüccarlar buna dikkat etmeli.”

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 13

İlk hasat karpuz, İstanbul, Ankara ve İzmir'e doğru yola çıktı. "Adana karpuzu" diye etiketlenecek de bakalım kilosu kaç liradan satılacak.

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İlk karpuzlar yola çıktı. Fiyatlar düşecek mi? 14

Tarlada 11-12 lira da markete kaç liradan düşecek?

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