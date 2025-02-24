İlk kazada engelli kalan genç ikinci kazada hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İlk kazada engelli kalan genç ikinci kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu yüzde 70 engelli 36 yaşındaki kalan Hasan Tabak bugün de hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 36 yaşındaki Hasan Tabak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tabak, 9 yaşındayken geçirdiği başka bir kaza nedeniyle yüzde 70 engelli kalmıştı.

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GÜMÜŞLÜK MAHALLESİ’NDE KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, Gümüşlük Mahallesi'nde, Turgutreis-Gümüşlük yolunda meydana geldi. 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç, manevra yaparken yolda yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Tabak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü T.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hasan Tabak’ın 9 yaşında geçirdiği bir kamyon kazası nedeniyle yüzde 70 engelli kaldığı ve Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’nda seramik öğrencisi olduğu öğrenildi.

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