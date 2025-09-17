İlk kez Ankara’da uygulandı! QR kodlu mezar taşı ile anılar hayat bulacak

QR kodlar sayesinde vefat eden kişilerin anıları dijital ortama taşınıyor. Yakınları, oluşturulan sanal profillere fotoğraf, video, ses kaydı ve yazılı anılar yükleyerek sevdiklerini hatıralarda yaşatabiliyor.

ÜÇ NESİL SONRAYA KADAR HATIRA

Genç girişimci Barış Can Aydıntürk, geliştirdikleri sistemin gelecek nesiller için kalıcı bir miras olduğunu belirterek, "Amacımız, 3 nesil sonra bile bir torunun dedesi hakkında bilgi sahibi olabilmesi. İnsanlar yaşamları boyunca nelerden hoşlandı, neler yaptı, nasıl yaşadı? Hepsi bu profillerde saklanacak. Bulut depolama sistemleri zamanla kaybolabiliyor ama biz paslanmaz çelik üzerine basılan QR kodlarla kalıcı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT MEZARLARINA DA EKLEMEK İSTİYORUZ"

Projeyi sadece bireysel kullanımda bırakmak istemediklerini söyleyen Aydıntürk, şehit mezarlıklarına da bu sistemi taşımayı planladıklarını dile getirdi. Aydıntürk, "Bakanlığa başvurduk, olumlu yanıt bekliyoruz. Şehitlerimizin mezarlarına QR kod ekleyerek gelecek nesillere onların hikayelerini aktarmak istiyoruz. Ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de ayrı bir proje geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.