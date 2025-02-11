İlk kez baba olma heyecanı yaşamıştı! Ünlü oyuncunun bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlk kez baba olma heyecanı yaşamıştı! Ünlü oyuncunun bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı

Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti bebeklerini 31 Ocak’ta kucaklarına almışlardı. Ünlü isimden yeni poz geldi.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmeyen çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Atlas’ı kucaklarına almışlardı.

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Ünlü çift, oğullarına Atlas adını vereceklerini daha önce açıklamışlardı. Sonunda bebeklerini kucağına alan çift, bu özel anı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Cansel Elçin, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoş geldin Atlas" notuyla oğlunun dünyaya gelişini duyurdu.

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OĞLUYLA OLAN İLK VİDEOYU PAYLAŞTI

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cansel Elçin, Atlas ile birlikte geçirdiği anları paylaşmaya devam ediyor. Oğluyla kucağında gezdiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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