İlk kez baba olma heyecanı yaşamıştı! Ünlü oyuncunun bebeğiyle paylaşımı beğeni topladı

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmeyen çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Atlas’ı kucaklarına almışlardı.
Ünlü çift, oğullarına Atlas adını vereceklerini daha önce açıklamışlardı. Sonunda bebeklerini kucağına alan çift, bu özel anı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Cansel Elçin, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoş geldin Atlas" notuyla oğlunun dünyaya gelişini duyurdu.
OĞLUYLA OLAN İLK VİDEOYU PAYLAŞTI
Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cansel Elçin, Atlas ile birlikte geçirdiği anları paylaşmaya devam ediyor. Oğluyla kucağında gezdiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.