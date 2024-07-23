İlk kez bir Call of Duty oyunu Game Pass’te olacak

Düzenleme: Selin Turşak
İlk kez bir Call of Duty oyunu Game Pass’te olacak

Game Pass’e gelecek ilk Call of Duty oyununun hangisi olduğu belli oldu. Microsoft’un Game Pass’e eklenecek oyunu ve tarihini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Microsof’un Activision Blizzard’ı satın alması sonrası Call of Duty oyunlarının Game Pass’e gelmesi merakla bekleniyordu. Tüm oyun severler Call of Duty: Black Ops 6’nın ilk günden Game Pass’e gelişini beklerken yeni bir gelişme yaşandı.

24 Ekim’de çıkacak oyun öncesi Game Pass’e gelecek ilk Call of Duty oyunu belli oldu. Call of Duty Modern Warfare 3’ün Game Pass abonelerine önümüzdeki günlerde servis edilmesi bekleniyor. Microsoft’un oyunun ne zaman Game Pass’e geleceğini yakın zamanda duyurması bekleniyor. Çıkan iddialara göre oyun bu hafta Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Microsoft, Call of Duty oyunlarının Game Pass’e gelmesi öncesi abonelik ücretlerine zam yaparak bazı kategorileri kaldırma kararı almıştı. Yeni açıklanan pakete göre Game Pass’e gelecek oyunları ilk günden sadece Ultimate ve Game Pass PC aboneleri oynayabilecek. Öte yandan abonelik sisteminde yapılan değişiklik kafa karışıklığına neden oldu.

Game Pass’e yapılan zamlar büyük tepki çekerken, bu durumun Activision Blizzard’ın satın alınması anlaşmasının Federal Ticaret Komisyonu tarafından yeniden dava konusu edilmesine neden oldu. ABD’de temyiz mahkemesine açılan davada yapılan zamların Microsoft için ortaya atılan tekelcilik iddialarını güçlendirdiği belirtildi.

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