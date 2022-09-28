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İtalya'nın gündemindeki kadın hakem Sassuolo-Salernitana maçını yönetecek

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 8. haftasındaki Sassuolo-Salernitana maçında lig tarihinde ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 19:10
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İlk kez bir kadın hakem Serie A'da düdük çalacak

İtalya'nın gündemindeki kadın hakem Sassuolo-Salernitana maçını yönetecek
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Hakem Atama Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında düdük çalacak hakemler kamuoyuna duyuruldu.

31 yaşındaki orta hakem Maria Sole Ferrieri Caputi, Sassuolo'nun Salernitana'yı Mapei Stadı'nda ağırlayacağı maça atandı. Böylece, Serie A tarihinde bu hafta sonu bir ilk yaşanacak ve Caputi, birinci ligde müsabaka yöneten ilk kadın hakem olacak.

Caputi, sezon başında Serie A'da maç yönetebilecek hakemler listesine alınmıştı.

İtalyan spor basını da Caputi'nin Sassuolo-Salernitana karşılaşmasına atanmasını "tarihi gelişme" olarak duyurdu.

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