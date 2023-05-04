İlk kez bir süper lig takımı "Hakemlere güveniyoruz" dedi

Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, maçın hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takımda zorlu Beşiktaş maçı öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor’un basın sözcüsü Adnan Başkan, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİDEN SÖYLÜYORUZ"

Süper Lig’de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları mücadelesi ve ligde tutunma savaşının tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, “Durum böyleyken, biz kulüp yöneticileri olarak bütün gücümüz ve özverimizle zorlu ekonomik şartlarda takımlarımızı sağ salim limana yanaştırmanın peşindeyiz. Herkesin çok daha dikkatli olması gereken haftalara giriyoruz. Buna karşılaşmaları yöneten hakemlerimiz de dahil. Kalan 6 haftada oynayacağımız 5 maçın ikisi şampiyonluk yarışındaki, ikisi de alt sıralardaki rakiplerimizle. Biz şimdiden kimin hangi yarış içinde olduğuna bakmadan çıkıp tüm maçlarımızı kazanmak için sahada olacağımızı ilan ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz” dedi.

"GÜVENİYORUZ"

Kendi takımlarına güvendiklerini söyleyen Başkan, “Tek dileğimiz, TFF’ye bağlı tüm hakemlerin ve kurulların adalet terazisini eşit tutmasıdır. Biz Antalyaspor olarak bundan önce olduğu gibi önce takımımıza, sonra da adil yönetim göstereceğine inandığımız hakemlerimize güvendiğimizi ifade ediyoruz. Büyük taraftarlarımızı da öncelikle Beşiktaş, ardından bu sezon evimizde oynayacağımız son maç olan Başakşehir maçına davet ediyoruz” diye konuştu.(DHA)