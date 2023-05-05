İlk kez biyonik kulak ile duymaya başladılar

İHA’nın haberine göre; Şanlıurfa’da doğuştan işitme problemi yaşayan 17 aylık Zelal S. ile 35 yaşındaki Mehmet G., geçirdikleri biyonik kulak ameliyatı sonrası duymaya başladığı ifade edildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Osman Erdoğan ve ekibi tarafından yapıldı. Bebeğin annesi çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçen doktor ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Biyonik kulak ameliyatını gerçekleştiren Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Osman Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün bir ay önce gerçekleştirdiğimiz 17 aylık doğuştan işitme engeli olan hastamızın her iki kulağına koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı gerçekleştirdiğimiz hastanın biyonik kulak ameliyatının kulak açılışını yaptık. Hastamızın ameliyatta iç kulağına yerleştirilen koklear implantın iç parçası dış parça dediğimiz alıcı işlemci ile aktive edildi. Bu aktivasyon ile hastanın sesleri duymasını sağlamış olduk. Hastanın şu anda dışarıdan aldığı sesleri düzgün bir şekilde yorumlaması için ciddi bir eğitim sürecine girmesi gerekiyor. Normal konuşmalarımızı anlayamıyor ama sesleri duyuyor. Bundan sonra alacağı eğitimle de bu seslere adapte olup konuşulan kelimeleri yorumlayabilecek, anlayabilecek”