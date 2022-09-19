19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Japonya'da yaşlı nüfus alarmı

Japonya'da 75 yaş üzeri nüfusun, genel nüfusa oranının ilk kez yüzde 15'in üzerine yükseldiği bildirildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:44
Takip Et

İlk kez oldu: Japonya'da yaşlı nüfus alarmı

Japonya'da yaşlı nüfus alarmı
+
Aa
-

Yaşlı nüfusuyla dünya sıralamasında liderliği koruyan Japon toplumunda 65 ve 75 yaş üzeri nüfusun son durumu endişe sebebi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı resmi tatil 19 Eylül Yaşlılara Saygı Günü kapsamında ülkedeki yaşlı nüfus verilerini güncelledi. Buna göre 75 yaş ve üzeri nüfus 19,3 milyona, 65 yaş ve üzeri nüfus ise 36,2 milyona yükseldi.

Takriben 125 milyonluk Japonya nüfus pastasında 75 yaş ve üzeri dilim yüzde 15, 65 yaş ve üzeri dilim yüzde 29 oldu.

- 2040'ta yüzde 35

Japonya "yaşlı" olarak tanınan 65 yaş ve üstü dünya sıralamasında ilk sırada. Yüzde 24,1'le İtalya 2., yüzde 23,3'le Finlandiya 3. sırada.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre 2040'a kadar "65 yaş ve üstü kişilerin" genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Yaşlı nüfus artışı Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarını artırma ve bölgesel toplumu kalkındırma sahalarında problem oluşturuyor.

- Yaşlı istihdamı yükseliyor

Kabine Ofisinin 2021 verilerine göre 65 yaş ve üstü kişilerin istihdamı 9 milyonu geçti. Bu oran 18 yıldır art arda yükseliyor.

Öte yandan bu yıl Ocak-Haziran döneminde yeni doğan sayısı son 22 yılın ilk 6 ayına kıyasla ilk kez 400 bin bareminin altına geriledi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığına (MHLW) göre 6 ayda yeni doğan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşerek 384 bin 942'ye geriledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Misafir
19.09.2022 09:50
"Narayama Türküsü" filmini anımsatan bir haber...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
1
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
2
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
3
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
5
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
6
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
7
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.