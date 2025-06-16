İlk kitabım PROJE satışa sunuldu

Gazeteciliğe çaylak olarak başladığım 1 Eylül 1969’dan bu yana mesleğimi aktif olarak sürdürüyorum.

56 yıldır birçok anı biriktirdim ama itiraf edeyim ki yaşadıklarımı gelecek nesillere bırakmak için kitaplaştıramadım.

Bu ayıbımı sonunda ortadan kaldırdım.

İlk kitabım PROJE Algola Medya tarafından basıldı, dağıtıldı ve satışa sunuldu.

Türk siyasetinde her şey AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü ile başladı;

“Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanıyım.”

Erdoğan iktidarında Proje uygulamasını tek başına sürdürebilir miydi?

Hayır sürdüremezdi.

Amerikan Yüzyılı için Proje kapsamına muhalefet partileri de alınmalıydı.

2016- 2025 döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin siyasi kararlarını PROJE kitabında tarihsel sırayla okuyacaksınız.

56 Yıllık meslek yaşantımın ilk kitabı PROJE, Amerikan Yüzyılı projesini tüm çıplaklığı ile ortaya koyuyor.

Parlamenter Rejimin yıkılıp ucube Tek Adam Rejimin inşasına muhalefetin katkısı bütün çıplaklığı ile kitabımda yer alıyor.

Amerikan Yüzyılı Projesi Türkiye’de adım adım nasıl uygulandı?

Türkiye’nin bugününde yaşanan ucube Tek Adam Rejimine nasıl geldiğini net şekilde ortaya koymak gerekirdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başlatılan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi“ adlı anayasa değişikliği 6771 sayılı yasa MHP liderini devlet Bahçeli’nin şu sözü ile hazırlandı:

“Ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız…”

PROJE kitabımı 1 Kasım 2016’daki şu yazımla başlıyor:

“Baykal Başkanlığı engelleye bilir mi?”

15 Ocak 2021’de uğradığım saldırı ile bitiyor.

Bu tarihler arası 9 yılda Yeniçağ’da yayımlanan yaklaşık 3 bin yazımı tekrar tarayarak 380 sayfada topladım.

Aslında kitabımın adını, “Kemal & Meral – Mağdur etmediler, mağdur oldular” koyacaktım.

Ancak 139 yazımı seçerek alınca gördüm ki;

Büyük Ortadoğu Projesi devrede…

Ve kitabının adı belli oldu; PROJE

Kitabımın iki değerli önsöz yazarı var.

Meslek büyüğüm duayen gazeteci, yazar Rahmi Turan ve Anayasa Hukuku uzmanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu.

Teveccühlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye’nin önemli kitap satış sitesi https://www.bkmkitap.com/ 252 liradan PROJE kitabımı satışa sundu.

Ana sayfaya PROJE yazarak indirimli olarak satın alabilirsiniz.

Başlamak bitirmenin yarısıdır derler.

PROJE ile başladım ve hızla yeni kitaplarımı tamamlayacağım.

Turgut Özal, Cem Uzan, TRT’nin devlet tekeli nasıl yıkıldı, 15 Temmuz’un perde arkası ve Siyasi Yargı gibi konuları içeren kitaplarımı peşpeşe yayınlayacağım.

İyi okumalar diliyorum…