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12 Dev Adamın rakibi Sırbistan. Hedef 2'de 2

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında pazartesi deplasmanda Sırbistan ile karşılaşıyor.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:17
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İlk maçta yendiği Sırbistan'la 12 Dev Adam bu kez deplasmanda karşılaşacak

12 Dev Adamın rakibi Sırbistan. Hedef 2'de 2
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Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den yayımlanacak.
Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 3 müsabakada ise 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
Takımların ilk turda aldığı puanları taşıdığı ikinci turda Türkiye, 3 galibiyet, 4 yenilgiyle I Grubu'nda 4. sırada bulunuyor.

Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.

Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı.
İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

İŞTE 12 DEV ADAM KADROSU:

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Üsküp).

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