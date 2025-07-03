‘İlk Mektep’ geri dönüyor: Cumhuriyet’in simge okulu yenileniyor!

1925-1926’da eğitim hayatına başlayan, Bitlis’in ilk okullarından Kazımpaşa İlkokulu’nun yenilenmesi için restorasyon projesi hazırlandı.

Eren Holding’in yürüttüğü projeyle 20 Mayıs’ta başlayan çalışmalarla, Cumhuriyet’in izlerini taşıyan ve Bitlis’in eğitim tarihinde önemli bir yere sahip okulun yıpranan bölümleri onarılıyor.

Bugüne dek binlerce öğrenciye yuva olan ve kentin simge yapılarından biri olan ilkokulun, yenilenmiş haliyle yeni eğitim dönemine hazır olması planlanıyor.

Eren Holding Yatırımlar Mali Direktörü Atilla Dilmen, 1924’te inşa edilen okulun “İlk Mektep” adıyla eğitime başladığını belirtti.

Daha sonra Kazımpaşa İlkokulu adını alan yapının, dönemsel ihtiyaçlar için eklemeler yapılarak kullanıldığını ifade eden Dilmen, “Sürekli kullanım nedeniyle binada yıpranmalar oluştu. ‘Bu tarihi okulumuzda anıları yaşatmak için restorasyon yapılabilir mi?’ talebi Eren ailesine ulaştı. Şehir için verdikleri desteklerin yanı sıra bu projeye katkı sağlamak bizim için gurur verici.” dedi.

“OKULUMUZ 15 EYLÜL’DE EĞİTİME AÇILACAK”

Eren ailesinin kentte hastane, okul ve yurt projelerine devam ettiğini vurgulayan Dilmen, restorasyonun 30 Ağustos’ta tamamlanarak okulun Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edileceğini söyledi.

Taş binanın duvarlarının sıva ve alçıyla kaplandığını belirten Dilmen, şöyle devam etti:

“Eski elektrik tesisatı ve mekanik aksamları tarihi yapıya uygun yenileniyor. Okulumuz 15 Eylül’de eğitime başlayacak. Okulun çevresindeki beton yapılar ve küçük bahçe de yenilenecek. Yalıtım için binanın çevresinde kazı yapıldı. Peyzaj da tarihi dokuya uygun düzenlenecek. 8 derslikli Kazımpaşa İlkokulu’nu aslına uygun tamamlayıp teslim edeceğiz.

” “BİNANIN ELEKTRİK VE MEKANİK AKSAMLARI YENİLENDİ”

Şantiye şefi mimar Büşra Erkoç, restorasyon kapsamında çimentolu sıvaların kaldırılarak taş yüzeylerin ortaya çıkarıldığını, çürütme, derz açma ve yenileme işlemlerinin yapıldığını anlattı.

Erkoç, şu bilgileri verdi:

“Raspa sonrası ortaya çıkan tuğla ve BİMS yüzeyler sökülerek taş malzemeyle değiştirildi. Binanın elektrik ve mekanik aksamları, yapının kimliğine zarar vermeyecek modern malzemelerle yenilendi. Çalışmalarda Bitlis taşı kullanıldı. Projeyi yürüten Eren ailesine, kentimize ve kültürel mirasa verdikleri değer için teşekkür ediyoruz.”