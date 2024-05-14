İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı

İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı
Kaynak: AA
Artvin'de, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelenin yanı sıra çiftçileri bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor.
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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 1

Artvin’de ilk olarak 2017 yılında görülen, başta fındık olmak üzere elma, armut, mısır ve fasulye gibi 300'e yakın bitki ve mahsulde zarar meydana getiren türün yayılımı sürüyor.

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 2

Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan ‘kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı’ çerçevesinde, çiftçi eğitimlerinde kullanılmak üzere video, afiş ve broşür gibi materyaller hazırlandı.

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 3

Farkındalık yaratma amacıyla yürütülen çalışmalarda 2 bin 630 yurttaşa ulaşılarak bilgi verildi, el broşürü dağıtıldı.

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 4

Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa ve Murgul ilçelerinde üçer adet olmak üzere 15 feromon tuzakla popülasyon takibi yapılıyor.

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 5

Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden elde edilen 55 funnel tipi tuzak, kahverengi kokarca nüfusunun yüksek olduğu köylerde tespit edilecek bahçelere asılmak üzere yola çıktı.

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 6

"KAHVERENGİ KOKARCAYLA MÜCADELE ŞART"

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktük, bölgede kahverengi kokarcanın görülmediği bir il kalmadığını belirtti.

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 7

Popülasyonun yükseldiği bölgelerde tarımsal ürünlerde zarar oluştuğunu kaydeden Göktürk, "Asıl zararı önümüzdeki senelerde özellikle fındık tanelerinin içinde beslenmelerinin ardından oluşturacağı fındığın acılaşması ve ekonomik değerinin düşmesi olarak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 8

Kahverengi kokarcayla mücadelenin şart olduğunu ifade eden Göktürk, sözlerine şu şeklide devam etti:

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 9

"Şu anda böcek etrafta uçarak yabancı otlarla besleniyor, çiftleşip yumurta bırakıyor. Fındık oluşmaya başladığı zaman fındığa geliyor ve meyvenin içine hortumunu sokarak öz suyunu emiyor, bu emme esnasında da meyveyi acılaştırıyor. İşte zarar o zaman meydana geliyor."

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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 10
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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 11
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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 12
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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 13
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İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı 14
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