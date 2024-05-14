İlk olarak 2017 yılında görüldü, bölgede yayılmadığı il kalmadı

Artvin’de ilk olarak 2017 yılında görülen, başta fındık olmak üzere elma, armut, mısır ve fasulye gibi 300'e yakın bitki ve mahsulde zarar meydana getiren türün yayılımı sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan ‘kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı’ çerçevesinde, çiftçi eğitimlerinde kullanılmak üzere video, afiş ve broşür gibi materyaller hazırlandı.
Farkındalık yaratma amacıyla yürütülen çalışmalarda 2 bin 630 yurttaşa ulaşılarak bilgi verildi, el broşürü dağıtıldı.
Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa ve Murgul ilçelerinde üçer adet olmak üzere 15 feromon tuzakla popülasyon takibi yapılıyor.
Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden elde edilen 55 funnel tipi tuzak, kahverengi kokarca nüfusunun yüksek olduğu köylerde tespit edilecek bahçelere asılmak üzere yola çıktı.
"KAHVERENGİ KOKARCAYLA MÜCADELE ŞART"
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktük, bölgede kahverengi kokarcanın görülmediği bir il kalmadığını belirtti.
Popülasyonun yükseldiği bölgelerde tarımsal ürünlerde zarar oluştuğunu kaydeden Göktürk, "Asıl zararı önümüzdeki senelerde özellikle fındık tanelerinin içinde beslenmelerinin ardından oluşturacağı fındığın acılaşması ve ekonomik değerinin düşmesi olarak göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Kahverengi kokarcayla mücadelenin şart olduğunu ifade eden Göktürk, sözlerine şu şeklide devam etti:
"Şu anda böcek etrafta uçarak yabancı otlarla besleniyor, çiftleşip yumurta bırakıyor. Fındık oluşmaya başladığı zaman fındığa geliyor ve meyvenin içine hortumunu sokarak öz suyunu emiyor, bu emme esnasında da meyveyi acılaştırıyor. İşte zarar o zaman meydana geliyor."