İlk soruda joker kullandı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi Yarışmacı ünlü futbolcunun eşi çıktı

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner Olmak İster’de yarışmacı Merve İrem Taşdemir’in ilk soruda joker kullanması herkesi şaşkına çevirdi.

İLK SORUDA JOKER KULLANDI

2 bin TL değerindeki ilk soruda “Uzun süre tok tutar, sindirim sistemini destekler, enerji seviyesini düzenler” gibi ifadelerin hangisinin tanıtımında yer aldığı sorusuyla karşılaşan Taşdemir, cevaptan emin olamayınca seyirci joker hakkını kullandı.

Yarışmacının ilk soruda joker kullanması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Oktay Kaynarca da şaşkınlığını gizleyemedi.

50 BİN TL KAZANDI

Finalde 50 bin TL’lik ödül kazanarak yarışmadan ayrılan Merve Taşdemir’in ünlü futbolcu Emre Taşdemir’in eşi çıktı.

EŞİ ÜNLÜ FUTBOLCU ÇIKTI

Taşdemir yarışma sonrası paylaşım yaparak "Benim için harika bir deneyimdi. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum programda yarıştım. İnanılmaz keyifli inanılmaz eğlenceli ve bir kez olacak bir şey. Beni destekleyen herkese ve atvmilyoner ekibine çok teşekkür ederim. Sorularım bayağı zordu ama olsun" ifadelerini kullandı.