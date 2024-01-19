İlk Türk astronot uzaydaki ilk sözünde Atatürk'ü andı: İstikbal göklerdedir

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İlk Türk astronot uzaydaki ilk sözünde Atatürk'ü andı: İstikbal göklerdedir
Türkiye'nin ilk astronot unvanını alan Alper Gezeravcı, Dragon kapsülünden Dünya’ya canlı bağlandı. Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşünceleri SpaceX tarafından canlı olarak yayınladı.

İlk Türk astronot unvanını alan Alper Gezeravcı, uzaydaki ilk sözünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptı ve "İstikbal göklerdedir" dedi.

Gezeravcı, uzaydan Dünya’ya yapılan canlı bağlantıda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir."

Geri sayımdan itibaren yaşadıklarının harika olduğunu kaydeden Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." diye konuştu.

Türkiye'ye büyük katkılar sağlayan ve bu uğurda hayatlarını kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

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