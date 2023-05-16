İlk turun ardından Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar

Merkez Bankası seçimlerin ardından yeni bir karara imza attı. Kuyum harcamaları ve nakit çekimlerde geçerli olacak.

İlk turun ardından Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar

Seçimin ilk turunun ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dikkat çeken bir karar aldı. TCMB menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yayımladı.

Müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtildi. Değişikliğin 16 Mayıs 2023'ten itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedildi.

Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için ise getirilen kredi büyümesine göre diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredilerinin dahil edildiği, belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olacak şekilde bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3’ün üzerinde kalan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.

Değişiklik 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinde 28 Nisan 2023 hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.

1 NİSANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

TCMB’den yapılan açıklamada bankalara verilen TL dönüşüm hedefinin hesaplanmasında pay kısmına fiziki altın karşılığı açılan hesaplar da dahil edileceği duyuruldu. TCMB dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında 31 Mart 2023 itibarıyla mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan Tebliğler kapsamında dönüşümü yapılabilecek 31 Mart 2023 itibarıyla mevcut olan ABD doları, euro, sterlin altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyelerinin dikkate alınması karar verildiğini bildirdi.

Değişiklikler, 1 Nisan 2023'ten itibaren geçerli olacak.

KUYUM NE DEMEK

"Değerli metal ve taşlardan yapılan süs eşyası"

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