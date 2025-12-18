İlk ve Son dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. 3. sezonda Güneş ve Serkan çiftinin hikayesinin anlatılacağı dizi ocak ayında ekranlara gelecek.

Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda, Bergüzar Korel, Timuçin Esen, Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar, Sennur Nogaylar ve Metin Belgin bulunuyor. Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı ve Selçuk Borak ise konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.