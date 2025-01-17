İlk yabancı VAR hakeminin görev alacağı maç açıklandı

TFF, Süper Lig’de 20. Haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını duyurmuştu. Yabancı hakemlerin ilk etapta şampiyonluk yarışındaki kritik maçlarda görev alacağı belirtiliyordu.
Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.
TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçın VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/DhawTzH1ZK— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) January 17, 2025