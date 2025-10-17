Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 5. haftasında, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos konuk ediyor.

İlk yarıyı 43-42 Panathinaikos önde tamamlarken, temsilcimizde iki oyuncu sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın ilk çeyreğinde Cedi Osman'la girdiği pozisyonda omzundan sakatlanan Ercan Osmani, oyundan çıktı.

İkinci çeyrekte ise Georgios Papagiannis, smaçla sayı yapmak isterken ters bir şekilde sol ayağının üzerine düştü. Sol dizinden sakatlanan Papagiannis yerde kalınca hakemler oyunu durdurdu.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Papagiannis, sedyeyle kenara alındı.