İşte derbinin ilk yarı yorumları. Ünlü isimler ne dedi

İşte futbolun efsane isimlerinin derbi görüşleri:



RIDVAN DİLMEN



Galatasaray'ın gol dışında 2 net pozisyonu var. Şenol hocanın tavırlarına bakınca rahat olduğunu görebiliyoruz. Büyük takımların oynadığı mücadelelerde bundan daha fazla duran top bulamazsınız 45 dakikada. Beşiktaş 1 kere buldu, golü attı. Gedson Fernandes'i ilk yarıda çok beğendim. Icardi de maça çok iyi hazırlanmış, muazzam vurdu topa golde. 1 yıldır oynamayan Mert'in de iyi performans verdiğini gördük. Kurallar doğru uygulansa 5 tane sarı kart çıkardı şu maçta. Bazı hakemler böyle maçlarda risk almamak için kartlarına çok başvurmuyor. Mertens'in gördüğü sarı kartta da hakemin VAR'daki Alper Ulusoy tarafından uyarılmış olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın Kerem ve Mata'yı oyuna alıp Mertens ve Barış'ı çıkaracağını düşünüyorum ikinci yarının başında. Beşiktaş bir değişiklik yapmayacaktır. Öndeki oyuncular iyi oynuyorlar. Barış Alper kötü oynamadı ancak zaman zaman birebire kaldığı için topla gidebilen ve şut atabilen Kerem'in oyuna gireceğini düşünüyorum. Galatasaray beraberliğe razı olmayacaktır çünkü. Ayrıca Rashica da Galatasaray'ın banko oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor.

ELVIR BALIC



Oyun olarak baktığımız zaman ilk yarıdan pek tatmin olmadım. İki takımın orta sahaları da hareketsiz kaldı, biraz Gedson hareketli oldu. Beşiktaş'ta 6-7 oyuncunun oyuna katkısı olmadı. Rosier çok formsuzdu. Galatasaray'da Barış iyi başladı. Ben Beşiktaş'ın biraz daha önde baskı kurmasını bekledim. Takım olarak biraz daha öne çıksaydı, Galatasaray biraz daha zorlanabilirdi ama Beşiktaş geriye çekildi.



GÜNTEKİN ONAY



İki takım çıkarken orta sahada çok kolay top kayıpları başladı. Beşiktaş'a oranla Galatasaray, biraz daha iyi olan taraftı. Beşiktaş, son pasları oyuncularıyla buluşturamadı. Beşiktaş, daha uzun takım, golü de duran toptan buldu. Mert'in kritik kurtarışları vardı.



TUGAY KERİMOĞLU



Maç dengeli başladı. Kanatlar biraz boş kaldı. Galatasaray daha çok solu kullandı. İki güzel gol kullanıldı. Rashica yerine Kerem olabilir. Rashica hiç etkili olamadı. Baskı yapan taraf Galatasaray oldu. Beşiktaş da kapılan toplarla hızlı geldi ama final paslarını doğru kullanamadı.



FEYYAZ UÇAR



Beşiktaş, topu yere indirip daha çabuk oynasa etkili olabilirdi. Çok pas hatası yaptılar. Galatasaray oyuna daha çok hakim. İkinci yarı her şey olabilir. Salih basit oynaması gereken yerlerde daha zoru aradığı için doğru pasları veremedi. Biraz daha basit oynasa daha iyi işler yapacak.



TOLGA ZENGİN



Mert'in iyi kurtarışları var. Seviyesi çok yüksek bir maç. Konsantrasyonlar yüksek.



İLKER YAĞCIOĞLU



Çok fazla top kaybı var. Galatasaray, her iki toptan birini Beşiktaş'a vermiş. Beşiktaş ise aldığı topların yüzde 60'ını vermiş. Böyle olunca bir organizasyon olmadı.



ERMAN TOROĞLU



Galatasaray, çok geniş alanda oynuyor. İleride pres yapmak istiyorlar, 1-2 kişi ile gidiyorlar ama yalandan gidince Beşiktaş çok rahat geliyor. Çok rahat geliyor ama Galatasaray'ın orta sahadaki boşluklarından yeteri kadar faydalanamadılar. İki takım da son derece kontrolsüz oynuyor. Galatasaray'ın attığı gol, teknik olarak çok iyi bir gol. Çok zor bir gol. O topu, o pozisyonda vurmak zor bir iş. Beşiktaş'ta Cenk ve Weghorst birbirlerini bozuyorlar. Galatasaray defansı öyle gol yememesi gerekiyor. Kaç kişi var orada, vurduruyorsunuz topa. Kontrolsüz maç oluyor. Oynayama çalışıyorlar. İki takımda da iyi futbol yok. Beşiktaş koşuyor, giden teknik adam boş bırakmamış. Kontrolü bir maç değil. Mücadele oluyor, böyle giderse gol olur. Acayip işler yapıyorlar, sadece defansta değil, orta sahada da. 70'ten sonra maç şekillenecek, 70'ten sonra bu maçta her şey olabilir.