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İngiltere - İran maçında yeni rekor. İlk yarıya tam 14 dakika eklendi

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ile İran Uluslararası Halife Stadı’nda karşılaştı. İlk yarının sonuna 14 dakika ilave edildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:19
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İlk yarıya tam 14 dakika eklendi. İngiltere - İran maçında yeni rekor

İngiltere - İran maçında yeni rekor. İlk yarıya tam 14 dakika eklendi
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Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile İran takımları Uluslararası Halife Stadı’nda karşılaştı.
İngiltere, İran karşısında oyunu adeta domine etti ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İngiltere'nin gollerini 35. dakikada Jude Bellingham, 43. dakikada Bukayo Saka ve 45. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

İRAN KALECİSİ SAKATLANDI
İran'da kaleci Alireza Beiranvand, karşılaşmanın 7. dakikasında takım arkadaşı Majid Hosseini ile kötü çarpıştı. Uzun bir süre yerde kalan ve tedavisi yapıldıktan sonra maça devam eden İranlı kaleci, 19. dakikada yeniden kendini yere bıraktı ve maça devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti. 30 yaşındaki kalecinin yerine oyuna Seyed Hosseini dahil oldu.

DÜNYA KUPASI REKORU
İran kalecisi Alireza Beiranvand'ın sakatlanması sonrası oyun uzun bir süre durunca hakem ilk yarının sonuna da tam 14 dakika uzatma ekledi.
Bu aynı zamanda Dünya Kupası'nda bir rekor olarak da tarihe geçti. 

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