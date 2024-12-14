İlk yurt dışı uçuş Türkiye'ye olacak. Şam Havalimanı'nda geri sayım

Suriye'deki 18 Aralık'ta yeniden açılışa hazırlanan Şam Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalar hız kazandı, aprondaki uçaklar havadan görüntülendi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı, yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Rejim güçleri ve havalimanı personelinin çekilmesinin ardından muhaliflerin devraldığı havalimanında başlatılan çalışmalar hızlandı. Temizlik çalışmaları devam ederken, ekipler apronda bekleyen uçakları test etmeye başladı. Uçuşa uygunluk testlerinden geçirilen uçaklar havadan görüntülendi.

"İÇ HAT UÇUŞLARIYLA BAŞLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Suriye Hava Yolları Uçak Bakım Müdürü Samer Radi yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Uçaktaki tüm sistemleri kontrol ediyoruz. Uçak yakın zamanda uçuşa hazır inşallah. Bakım, uçuş operasyonu ve yer hizmetleri departmanlarımız birlikte çalışıyor. Her şey hızla ilerliyor. İnşallah yakında havalimanını hizmete açacağız. Şimdilik iç hat uçuşlarıyla başlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Türkiye'ye, Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya uçuşların başlamasını beklediğini belirten Samer Radi, "Şam'dan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'nin herhangi bir yerine uçuşun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.