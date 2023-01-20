İlk yüz naklinin üzerinden 11 yıl geçti

AÜ Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonu'ndaki programa Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar katıldı. Yüz nakilli Uğur Acar için 11'inci yıla özel pasta kesildi.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Uğur Acar'a yapılan yüz naklinin üzerinden 11 yıl geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Bu tür ameliyatlar ülkenin sağlık sisteminin geldiği düzeyi gösteriyor. Bu sadece bizin hastanemiz değil, Antalya için Türkiye için önemli. Eğer sağlık turizminde ve diğer olaylarda ülke tıbbının düzeyinin göstermesinde, Türkiye'nin adının bu kadar duyulmasında bir miktar emeğimiz olduysa çok mutluyuz. Yapılan bir tane iş, o ülkenin dışardaki imajını çok değiştiriyor. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak ülke imajına katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Uğur'a sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar diliyoruz. Üniversitemizin elemanı Uğur'un inşallah düzenli bir hayatı olur" diye konuştu.

ÖZKAN: DÜNYADA DA YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI

Prof. Özkan, yüz ve rahim nakli bekleyen çok hasta olduğunu anlattı ve rahim nakli mevzuatının çıkmasını birçok ailenin heyecanla beklediğini de söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Pandemiden dolayı kaybettiğimiz bir dönem var. Dünyada artık birkaç ülkede yaygınlaşmaya başladı. Rahim naklinin başladığı ülkede de bu ameliyatların artması için mevzuat altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

ÖZKAN: İLK NAKLİN DEĞERİ DAHA İYİ ANLAŞILACAK

Rahim naklinin canlıdan da olabileceğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Dünya rahim nakillerinde bizim tekniğimizi kullanıyor. Bazı ülkelerde canlıdan yapılan nakillerde komplikasyonlar görüldü. Bu işin ciddiyeti anlaşılsın diye söylüyorum. Türkiye'de de belli merkezlere ruhsat verilmesi ve bu merkezlerde nakillere yoğunlaşılması gerekiyor. Nakiller gelecekte de bizim tekniğimiz üzerinden gelişecek. Tıbbımız çok iyi, övgüler alıyoruz. Gelecekte bizim tekniğimizden bahsedilerek nakiller yaygınlaştığı zaman ilk naklin değeri daha iyi anlaşılacak"

PROF. ÖZKAN'GENETİK YAPI BOZULMAMALI



Hayvanlardan insana yapılan organ nakilleriyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Özkan, "Bunun altyapısını oluşturmak lazım. Genetik yapısını bozmak lazım. Onun ilaçlarının düzenlenmesi gerekiyor. Bizim de ülke olarak bu anlamda öncü olmamız gerekiyor" dedi ve sözlerine şunları ekledi:

“Hala bizim tekniğimizi kullanılıyorlar. Gelecekte herhalde bizim tekniğimizin üzerinde gelişmiş olacak. Bu Türk tıbbında çok ileridir. Çok mutluyuz. Örneğin bir Behçet hastalığımız var. Rusya'dan arıyorlar Behçet hastalığı var dediler. Bizim ismimiz de Behçet hastalığı gibi anılıyor ve bu isim Türk ismi. Bu ne kadar önemli. Gelecekte de inşallah bizim tekniğimizden bahsedilerek rahim nakli ilk ismiyle anılır."

YÜZ NAKİLLİ ACAR: 11 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUM

Uğur Acar da yeni yüzüyle 11 yılı doldurmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Hayatım boyunca tıraş olamazken artık tıraş olabiliyorum. Aynalara bakamazken aynalara bakabiliyorum. Çocukların korktuğunu hissederken artık yolda yürürken çocukların benden korkmadığını fark ediyorum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. 29 yaşındayım ama kendimi 11 yaşında gibi hissediyorum"

DHA