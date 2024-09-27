İlkadım Tapu Müdürlüğünden

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 / 00:01

İLKADIM TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN DUYURULUR.



(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Samsun İli İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi 81 ada13parselde 4.katta 8 parsel sayılı Dubleks Meskenin tamamı Hüseyin çocukları Filiz ERGÜN, Adnan ERGÜN, Atilla ERGÜN ve Hülya DEMİRCAN adlarına kayıtlı iken; Samsun 8. Noterliğince verilen 10.06.2024tarihli ve 10398 sayılı veraset belgesine istinaden Hüseyin çocukları Filiz ERGÜN, Adnan ERGÜN, Atilla ERGÜN ve Hülya DEMİRCAN isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilecektir.



Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 27/09/2024 , Cuma günü, saat:08:00 dan itibaren 11/10/2024, Cuma günü, saat:17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.27/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02093329