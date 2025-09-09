İlkadım’da Dünya Kitap Okuma Yazma Günü etkinliği coşkuyla kutlandı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Yazma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlkadım Kent Konseyi, Samsun Sanatçılar Derneği ve Samsun Yazarlar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yazarlar ve okurlar açık havada bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi. Katılımcılar, yanlarında getirdikleri kitapları okuyarak geleceğe dair anlamlı mesajlar verdiler.

Yağmurun etkisini gösterdiği etkinlik, olumsuz hava koşullarına rağmen coşkuyla devam etti. Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, İlkadım Belediyesi Kültür Müdürü Kadir Yalnız, İlkadım Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve İlkadım Kent Konseyi Sekreteri İbrahim Kurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yücel Şirin, SASAD Yönetim Kurulu Üyesi Miraç Morçöl, KA-DEF Genel Başkanı Şerif Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri de etkinliğe katılarak okurlar ve yazarlarla birlikte kitap okudular.

Programda, Doğan Kan'ın sunumuyla katılımcılar duygu ve düşüncelerini paylaşarak, okumanın ve yazmanın önemine dair anlamlı konuşmalar yaptılar. Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, etkinlikte yaptığı konuşmasında okuma ve yazmanın hayatımızdaki yerini vurgulayarak, İlkadım'da bu tür bir etkinliğin düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti. Ahmet Seven ayrıca, günün organizasyonuna verdikleri destekten dolayı İlkadım Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlik, katılımcılara okuma alışkanlıklarını pekiştirme ve kültürel değerleri yaşatma fırsatı sunarken, bölgedeki kültürel etkinliklerin artırılması gerektiği mesajını da verdi.