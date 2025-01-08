İlkadım’da zabıta hijyen ve fiyat denetimi yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İlkadım’da zabıta hijyen ve fiyat denetimi yaptı

Samsun’un İlkadım ilçesinde zabıta kent içerisinde faaliyet veren simit ve pasta imalatı yapan fırınlarda fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Zabıta yaptığı denetimlerde hijyen kurallarına uymayan imalathaneleri uyardı.

İlkadım Belediyesi zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk salığının korunması, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçe sınırları içerisinde simit ve pasta imalatı yapan fırınları denetledi.

"HALK SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR"

Denetimlerin titizlikle yapıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyor, dikkat ediyoruz. Bu noktada Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, özellikle halkın sağlığına direkt etki eden gıda üretim tesislerinde, marketlerde, restoranlarda denetimlerini titizlikle ve düzenli bir şekilde sürdürüyor.

Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ekiplerimiz daima sahadalar. Halkımızın sağlıklı gıdalar tüketmesi ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesi için tüm önlemlerimizi almış durumdayız. İnsan odaklı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

İlkadım’da zabıta fiyat denetimi yaptı

İlkadım’da zabıta fiyat denetimi yaptı

İlkadım’da zabıta fiyat denetimi yaptı

İlkadım’da zabıta fiyat denetimi yaptı

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