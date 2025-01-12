Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 gecesi yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik canavarına kurban giden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a kontrolünü kaybettiği otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder için mahkeme, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp adli kontrolle tahliyesine karar verirken, basketbol camiası karara tepki gösterdi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itiraz ederken, başta basketbol severler ve basketbol ailesi olmak üzere binlerce kişi sosyal medyada, "İlkan Karaman için adalet" çağrısı yaptı.

SERBEST BIRAKILDI

İzmir'de yaşayan, Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyerek aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynayan İlkan Karaman'a Muğla'nın Datça ilçesine taşındığı gün 8 Eylül 2024'te gece saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenip gözaltına alınan Önder, ardından tutuklandı. Yalnız 4 ay tutuklu kalan Önder, geçen hafta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BASKED AÇIKLAMA YAPTI

Tahliye kararına sosyal medyada başta İlkan Karaman'ın basketbolcu arkadaşları olmak üzere binlerce kişi tepki gösterdi. Karaman'ın Karşıyaka'dan takım arkadaşı Mert Celep, dün Türk Telekom maçı sonrası canlı yayında röportaj verirken tahliye kararına isyan etti. Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) de, talihsiz sporcunun ölümüne neden olan alkollü sürücünün tutuksuz yargılanma kararı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk basketbolunun değerli üyesi kardeşimiz İlkan Karaman’ın 8 Eylül 2024’te Datça’da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybettiği saygıdeğer kamuoyunun da malumudur. Bu elim hadisenin adli sürecini Profesyonel Basketbolcular Derneği olarak yakından takip etmekteyiz.

Resmi kayıtlara göre gece 02:30’da Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana gelen kazada, güvenlik kamerası görüntülerinde açıkça tespit edildiği üzere, kaldırımda bulunan İlkan kardeşimize kontrolsüzce çarpan araç sürücüsü, kaza sonrası olay mahallini terk etmiştir. Hadisenin hemen ardından kolluk kuvvetlerince çok kısa bir zaman zarfında (saat 03:45) Datça Devlet Hastanesi’nde yakalanan sanık sürücünün, yapılan ölçümlerinde yasal sınırın bir hayli üzerinde alkollü olduğu test sonuçlarıyla tespit edilmiştir. Ayrıca kazaya dair diğer raporlarda da sanık sürücünün asli kusurlu olduğu, İlkan kardeşimizin ise kusurunun olmadığı belirtilmiştir.

10 Ocak 2025 tarihinde Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık lehine verilen tahliye kararı toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Dosyada mevcut bulunan tüm resmî belgeler, uzman raporları, kaza anının detayları, sonrasında yaşanan gelişmeler ve deliller ortadayken Yerel Mahkemece daha ikinci celsede sanık lehine TAHLİYE kararı verilmesi, spor camiasında tarifi olmayan bir şaşkınlık yaratmıştır.

Bir gencin hayatının sonlanmasına sebep olan bu olay, alkollü araç kullanımının toplum vicdanını derinden yaralayan vahim sonuçlarının, 'kaza' olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun bilinçli bir tercih olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. İlkan kardeşimizin aile avukatlarıyla birlikte gelişmeleri gözlemliyoruz. Dernek olarak ayrıca hukuki müdahillik başvurumuzu yapacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir sonraki duruşma 14 Mart 2025 tarihinde Datça Adliyesi’nde görülecektir. Tüm spor camiasını ve kamuoyunu bu sürece duyarlı olmaya davet ediyoruz."