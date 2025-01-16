İlkan Karaman'ın ölümüne neden olmuştu! Yeni karar çıktı

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a alkollü haldeyken kullandığı araçla çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder kazanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 10 Ocak’ta görülen ilk duruşmada tutuklu bulundu süre göz önünde bulundurulan Önder, haftada iki gün imza ve yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edilmişti.

YENİDEN TUTUKLANDI

Tahliye kararına başta basketbol camiası olmak üzere kamuoyundan büyük tepki gelirken, savcılık makamından verilen tahliye kararına itiraz edildi. İtiraz üzerine Önder hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Bugün, Muğla Adliyesi’ne gelerek teslim olan Önder çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.