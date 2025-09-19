İlkay Gündoğan ağır yenilgi sonrası konuştu: 'Affetmiyorlar'

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne E.Frankfurt deplasmanında aldığı 5-1'lik ağır yenilgiyle başladı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ VE DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü bulduk, bu bizi daha motive etti. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı ama bulamadık maalesef. Yediğimiz goller, basit gollerdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor. Rakip takımların oynadığı seviye, belirli bir seviye. Affetmiyorlar.

Taraftarlarımıza hem teşekkür etmek hem de özür dilemek istiyorum. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi olacağız. Umarım önümüzdeki maçlar daha iyi olacak."