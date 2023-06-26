İlkay Gündoğan Barcelona'da! Resmen açıklandı

La Liga devi Barcelona, Premier Lig ekibi Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı.

İlkay Gündoğan Barcelona'da! Resmen açıklandı

Editör: Barış Atakan

Manchester City ile gösterdiği performansla büyük kulüpler peşine takan İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu.

Barcelona, M. City ile sözleşmesi sona eren yıldız orta sahayı kadrosuna kattığını açıkladı.

32 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile de anılıyordu.

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız oyuncu, Manchester City forması altında 5 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, 2 İngiltere Kupası şampiyonluğu, 4 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu ve 2 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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