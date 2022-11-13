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Barcelona İlkay'ı istiyor

Alman Milli futbolcuya İspanyol devi talip oldu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 22:46
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İlkay Gündoğan Barcelona'nın radarına girdi

Barcelona İlkay'ı istiyor
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Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan için yeni bir iddia gündeme geldi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Barcelona'nın teknik direktör Xavi'nin isteği doğrultusunda önceliği Portekizli yıldız Bernardo Silva olsa da bu transferin imkansız olduğunu bildiği için rotasını İlkay Gündoğan'a kırdığı kaydedildi.
32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ciddi şekilde ilgilenen Barça'nın transfer için teklifini yaparak oyuncunun kararını beklemeye geçeceği ifade edildi.
Pep Guardiola'nın takımdan göndermek istemediği ve yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya imza atmasının pek kolay olmayacağı aktarıldı.
Katalan devi İlkay Gündoğan'ın transferini gerçekleştiremezse rotasını Leicester forması giyen Youri Tielemans kıracak. Belçikalı oyuncu ile Premier Lig devi Arsenal'in de ilgilendiği kaydedildi.

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