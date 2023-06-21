İlkay Gündoğan imzayı atıyor: İşte yeni takımı

Sezonu La Liga'da şampiyon olarak tamamlayan ve bu başarıyı gelecek sezonda da devam ettirmek isteyen Barcelona, transfer çalışmalarına başladı.

Sergio Busquets'in ayrılığı sonrası orta sahada eksiklik yaşayan Barcelona, İlkay Gündoğan'a imza attırmaya çok yakın.

BONSVERVİSSİZ OLACAK

Relevo'nun haberine göre İlkay Gündoğan, Barcelona için sağlık kontrolüne girdi.

İlkay Gündoğan'ın M. City ile sözleşmesinin bitmesi sebebiyle, transferin gerçekleşmesi durumunda Barcelona herhangi bir ücret ödemeyecek.

Manchester City'nin 32 yaşındaki yıldıza sözleşme teklifi yaptığı, ancak İlkay'ın tercihinin Barcelona'dan yana kullandığı iddia edildi.

51 MAÇ 11 GOL, 7 ASİST

Bu sezon başarılı bir performans sergileyen İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla 51 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 11 gol atan yıldız orta saha, 7 asist yaptı.

Manchester City kariyerinde toplam 304 maçta forma giyen İlkay 60 ve 40 asistlik performansla oynadı.