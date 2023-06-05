İlkay Gündoğan: İstanbul'da oynamak beni gururlandırıyor

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi finali öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da final oynamanın gurur verici olduğundan bahseden Gündoğan, Haaland ve Guardiola'ya övgüler yağdırdı.

İlkay Gündoğan: İstanbul'da oynamak beni gururlandırıyor

Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, İstanbul'da Inter ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları;

-Türkiye ailemin anavatanı. Bu finalde oynayabilmek doğal olarak beni inanılmaz gururlandırıyor. Ailem dört gözle bekliyor, arkadaşlarım dört gözle bekliyor ve tabii ki ben de çok bekliyorum.

-Takım içinde inanılmaz bir kaliteye sahibiz. Harika oyuncularımız var. Ayrıca taktiksel olarak bize tekrar tekrar meydan okuyan, bizi sürekli yeni bir seviyeye taşıyan ve aynı zamanda sorunlarımıza çözümler bulan harika bir menajerimiz var. Belirli bir oyunda belki de çok iyi sonuç vermezse, her zaman başvurabileceğimiz alternatifler var. Bu karışım son derece iyi ve eğer zihinsel olarak güçlüysek ve son haftalarda sahip olduğumuz tutuma sahipsek, o zaman bizi yenebilecek çok fazla takım göremiyorum.

-Inter finale boşuna gelmedi. Bu yıl liglerini kazanamasalarda harika niteliklere sahipler. Daha yeni İtalya Kupası'nı kazandılar. Kupa kazanmasını bilen bir takım. Oyun tarzlarında çok agresifler. Belki daha çok savunma tarafına odaklanıyorlar ama aynı zamanda ileriye dönük inanılmaz niteliklere sahipler. Onlar çok istikrarlı bir takım. Genelde çok fazla gol yemezler, bu yüzden kolay olmayacak. Topu almamıza izin vermekten muhtemelen mutlu olacaklarını biliyoruz ve bundan en iyi şekilde yararlanmak bizim elimizde olacak. Karşı saldırılara dikkat etmemiz gerekecek. Tamamen uyanık olmalıyız. Özellikle finalde her şey olabilir. Bu yüzden tamamen odaklanmalıyız.

-Haaland şu anda dünyanın en iyi forveti olabilir. Takımımıza çok şey katıyor. Fiziğiyle, zekasıyla, hızıyla ve tabii ki golleriyle de bize ayrı bir nitelik kazandırıyor. Son birkaç yılda, takımda klasik bir 9 numaramız yoktu. Bu nedenle biraz daha esnek, biraz farklı oynamamız gerekiyordu. Artık ceza sahası içinde yüksek hava topları da dahil olmak üzere topu kontrol edebilen birinin olduğunu biliyoruz. Aklını çok iyi kullanıyor ve uzun boylu, güçlü stoperlere karşı savaşları kazanabiliyor. Bu da oyunumuza yepyeni bir boyut katıyor. Bize yeni bir dinamik veriyor. Ayrıca harika bir zihniyet ve karakter getiriyor. Bize şimdiden çok yardımcı oldu. Umarız finalde de bize yardımcı olabilir.

-Guardiola, İspanya'da Barcelona ile yaptıklarına bakıldığında kazanılabilecek her şeyi kazandı. Borussia Dortmund ile onun Bayern takımına karşı uzun yıllar ona karşı oynadım. Üç yıl boyunca oradaydı ve her yıl tutarlı bir şekilde Bundesliga'yı tamamen domine etti. Ve şimdi burada, Man City'de. Dünyanın en zorlu liginde yedi yılda beş şampiyonluk. Bu yüzden onun tavrı, zihniyeti veya çalışma şekli hakkında fazla bir şey söylemeniz gerektiğini düşünmüyorum, çünkü bu açıkça siyah beyaz olarak belgelenmiştir. Muhtemelen en azından benim hayatımda herkesin gördüğü en iyi menajer.

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