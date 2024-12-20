İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı olacak mı? Transferin önüne tek engel var

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İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı olacak mı? Transferin önüne tek engel var

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ın Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olabileceği konuşuluyor. Çıkan son haberlere göre transferin önüne tek engel bulunuyor.

Barcelona’dan Manchester City’ye dönen İlkay Gündoğan, beklentilerin altında kaldı. Türk asıllı Alman oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılabileceği konuşulurken flaş bir haber geldi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Inter, İlkay’ı transfer etmek istiyor.

İtalyan devinin transferi bonservis ödemeden gerçekleştirmek isterken en büyük engelin ise tecrübeli oyuncunun maaşı olduğu belirtiliyor.

Gündoğan'ın Manchester City'de şu anda en yüksek maaşlı oyunculardan biri olduğu hatırlatıldı ve bu durumun Inter'in mali yapısını zorlayabileceği belirtildi. Inter'in bu nedenle sözleşme konusunda alternatifleri seçenekleri değerlendirebileceği ifade edildi.

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın Inter'e transferinin İtalyan ekibindeki ayrılık ve transfer gelişmelerine de bağlı olduğu aktarıldı. Manchester City'de bu sezon 22 maçta süre bulan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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