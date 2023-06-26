İlkay Gündoğan: Ya Barcelona'ydı ya da hiç

Barcelona'nın Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan: Ya Barcelona'ydı ya da hiç

Barça sezonun ilk transferini yaptı.

İlkay Gündoğan'da mutlu sona ulaşan City, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayrıca yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlendi.

Bu transfer sonrası açıklamalarda bulunan İlkay şu ifadeleri kullandı;

"Eğer ilerleyeceksem, dünyada mantıklı olan tek bir kulüp var. Ya Barcelona'ydı ya da hiç. Küçüklüğümden beri, bir gün o formayı giymeyi hayal ederdim."

"En üst düzeyde birkaç yılım daha kaldığına eminim ve sadece Barcelona'nın hak ettiği yere gelmesine yardımcı olmak istiyorum. Eski dostum Robert Lewandowski ile yeniden bir araya geleceğim. Ve uzun zamandır hayran olduğum başka bir menajerin yanında oynayacak olmaktan heyecan duyuyorum. Xavi ve ben proje hakkında konuştuğumuzda çok doğal geldi. Karakterler ve oyuna bakış açımız açısından aramızda çok fazla benzerlik görüyorum."

"Barcelona'da çok baskı olacağını hissedebiliyorum. Ama baskıyı seviyorum. Konfor alanımdan çıkmayı seviyorum. Kolay bir iniş aramıyordum. Yeni bir meydan okuma arıyordum. İşte bu da buydu."

"Barcelona formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum. Ama önce Manchester City ile ilgili son bir söz söylemek istiyorum. Tüm takım arkadaşlarımla, teknik ekiple ve özellikle taraftarlarla doğrudan konuşmak istiyorum. Yapmam gereken en zor telefon görüşmelerinden biri Pep'e ayrılacağımı söylemekti. Tek yapabildiğim teşekkür etmekti. Sadece bu sezon ya da tüm kupalar için değil, beni buraya getirdiği için.''

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı Güncel
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirildi Güncel
Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirildi
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi Magazin
Şarkıcı Ece Seçkin'den hayranlarına bayram hediyesi
Rus rublesine Wagner darbesi. 15 ayın en düşük seviyesine geriledi Ekonomi
Rus rublesine Wagner darbesi. 15 ayın en düşük seviyesine geriledi
Rekabet Kurumu 65 aktif soruşturma yürütüyor Ekonomi
Rekabet Kurumu 65 aktif soruşturma yürütüyor
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı Güncel
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tekvando hocasına taciz dayağı: Spor salonunu bastılar Güncel
Tekvando hocasına taciz dayağı: Spor salonunu bastılar