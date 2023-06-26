İlkay Gündoğan: Ya Barcelona'ydı ya da hiç

Barça sezonun ilk transferini yaptı.

İlkay Gündoğan'da mutlu sona ulaşan City, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayrıca yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlendi.

Bu transfer sonrası açıklamalarda bulunan İlkay şu ifadeleri kullandı;

"Eğer ilerleyeceksem, dünyada mantıklı olan tek bir kulüp var. Ya Barcelona'ydı ya da hiç. Küçüklüğümden beri, bir gün o formayı giymeyi hayal ederdim."

"En üst düzeyde birkaç yılım daha kaldığına eminim ve sadece Barcelona'nın hak ettiği yere gelmesine yardımcı olmak istiyorum. Eski dostum Robert Lewandowski ile yeniden bir araya geleceğim. Ve uzun zamandır hayran olduğum başka bir menajerin yanında oynayacak olmaktan heyecan duyuyorum. Xavi ve ben proje hakkında konuştuğumuzda çok doğal geldi. Karakterler ve oyuna bakış açımız açısından aramızda çok fazla benzerlik görüyorum."

"Barcelona'da çok baskı olacağını hissedebiliyorum. Ama baskıyı seviyorum. Konfor alanımdan çıkmayı seviyorum. Kolay bir iniş aramıyordum. Yeni bir meydan okuma arıyordum. İşte bu da buydu."

"Barcelona formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum. Ama önce Manchester City ile ilgili son bir söz söylemek istiyorum. Tüm takım arkadaşlarımla, teknik ekiple ve özellikle taraftarlarla doğrudan konuşmak istiyorum. Yapmam gereken en zor telefon görüşmelerinden biri Pep'e ayrılacağımı söylemekti. Tek yapabildiğim teşekkür etmekti. Sadece bu sezon ya da tüm kupalar için değil, beni buraya getirdiği için.''