Galatasaray rakibini farklı mağlup etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-77 yendi.​​​​​​​﻿

KAYNAK: AA
Galatasaray rakibini farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-77 yendi.﻿

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Almina Kocabaş, Ramazan Sezer Baran

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Bogicevic 15, Cave 32, Robinson 6, Aysude Yıldıztekin, Büşra Akgün 13, Işılay Eğin 3, Yağmur Bul, Merve Uygül 8

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 7, Büşra Akbaş 12, Harrigan 17, Abdelkader 24, Vanloo 11, Yağmur Kübra Taşar 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 10, Arifecan Vardar 2, Gizem Yavuz Yar 2, Meltem Yıldızhan 13

1. Periyot: 8-25

Devre: 34-46

3. Periyot: 58-74

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