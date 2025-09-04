İlkay Gündoğan'dan Galatasaray için büyük fedakarlık!

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın transfer sürecine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Manchester City ile sözleşmesini sonlandırırken kulüpten alacaklarını bıraktı. Ayrıca Avrupa'dan gelen yüksek maliyetli tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih etti.

DURSUN ÖZBEK HABER VERMİŞTİ



Başkan Dursun Özbek'in, haziran ayında Türkiye'ye gelen Gündoğan'a "Seni arayacağım" diyerek süreçte bilgilendirme yaptığı öne sürüldü Sarı-kırmızılı yönetim, Victor Osimhen transferi ve Leroy Sane görüşmeleriyle ilgilenirken, İlkay'dan sabırlı olmasını istedi.



Transferin son günlerinde Galatasaray yönetimi, 35 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini yaptı. Gündoğan, City'deki alacaklarını geride bırakıp Galatasaray'ın yıllık 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul ederek sarı-kırmızılı formaya imza attı.

