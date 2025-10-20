Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Kicker'e açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda kalma sinyali verdi.

İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları;

"BAŞKA BİR DÜŞÜNCEM YOK"

"Şu anda Galatasaray’dayım, İstanbul’dayım ve kulübün benimle devam etme isteği olduğu sürece buradan gitmek için bir sebep görmüyorum. Hangi rolde olursam olayım, bulunduğum yerde çok mutluyum ve burada sunduğum katkı ile taraftarlardan gelen geri dönüşler harika. Şimdilik burada olmaktan başka bir düşüncem yok."

"DAHA UZUN SÜRE KALABİLİRİM"

"Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım."

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

"Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum."