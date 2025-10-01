İlkay Gündoğan’dan Liverpool galibiyeti sonrası flaş sözler: “Daha güzel olmazdı”

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Rams Park’ta ağırladığı Liverpool’u Victor Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup ederek Devler Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

“İLK YARI DAHA İYİYDİK”

İlkay Gündoğan özellikle ilk 45 dakikada oyunu domine ettiklerini belirterek,“Çok mutluyuz maçı aldığımız için. İlk yarı daha iyi oynadık. İkinci golü atma şansımız vardı. İkinci yarıda Liverpool baskısı arttı ama kalemizde gol görmedik.” dedi.

“ATMOSFERDE ZAFER DAHA ANLAMLI”

Gündoğan, taraftar desteğine dikkat çekerek alınan galibiyetin önemini şu sözlerle ifade etti:

“İlk galibiyet bizim için çok değerli. Liverpool’a karşı bu takımla beraber seyircimizin önünde, bu atmosferde galibiyet almak daha güzel olmazdı. Çok mutluyum.”

Tecrübeli futbolcu, açıklamalarının sonunda takım olarak yarından itibaren ligdeki Beşiktaş derbisine odaklanacaklarını söyledi.