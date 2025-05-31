İlkay Gündoğan'ın Galatasaray kararı

Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

SkySpor Youtube kanalında yaptığı açıklamada 34 yaşındaki Gündoğan’ın Galatasaraylı yöneticiler ile bir araya geldiğini aktaran Ali Naci Küçük, "İlkay Gündoğan, Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldi. 'Bugüne kadar futbol hayatımda hayal ettiğim her şeyi başardım. Galatasaray forması giymek hariç' ifadesini kullanmış" dedi.

'6-8 MİLYONA BİTER'

Ali Naci Küçük’ün diğer sözleri şu şekilde:

"Amcası İlhan Gündoğan, Manchester City ile olan kontratını feshedebileceğini dile getirmiş."

"10 milyon euro civarında rakamlar istediğini söylediler ama çift haneli bir rakam talebi olmamış, bunu söyleyeyim. Galatasaray bonservis de ödemeyecek. Önümüzdeki hafta bu işin daha somut hale geleceğini, 6-8 milyon Euro civarına bitmesini bekliyorum."

Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan 34 yaşındaki orta saha 3 gol attı ve 7 asist yaptı.