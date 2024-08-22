İlkay Gündoğan'ın karısını hiç böyle görmediniz. Manchester City'ye dönmesi kabusa dönüşebilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlkay Gündoğan'ın karısını hiç böyle görmediniz. Manchester City'ye dönmesi kabusa dönüşebilir

Barcelona'dan ayrılıp Manchester City'ye dönmeye hazırlanan İlkay Gündoğan'ın eşinin sözleri gündem oldu.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Türs asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'e dönmeye hazırlanıyor.

Tarafların 1+1 yıllık anlaştıkları, imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtiliyor.

İngiltere'nin The Sun gazetesindeki habere göre, bu transfer İlkay Gündoğan'ın model olan eşi Sara Arfaoui için kabusa dönüşebilir.

Gazetedeki haberde şu ifadeler yer aldı:

"Bu hafta uluslararası futbolu bıraktığını açıklayan Gündoğan, City'de yedi yıl forma giymiş ve 2016'dan 2023'e kadar Manchester'da yaşamıştı.

Ancak eve dönüş, o sırada yanında olan eşi Sara'nın hoşuna gitmeyebilir. 29 yaşındaki model daha önce Manchester'daki yemeklerden nefret ettiğini itiraf etmişti.

2022'de Fransız doğumlu model Instagram'da şunları yazdı: Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse üzgünüm ama hiçbir şey. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yemekler vardı. Gerçek İtalyan yemeği, iyi suşi veya sadece taze yiyecek bulamıyorum... Her şey dondurulmuş.
Buradaki restoranlar gece kulüpleri gibi içki ve shotlarla para kazanmaya odaklanmış durumda, kaliteli yemek değil. Belki Londra'da ama Manchester'da hiçbir şey yok. Üzgünüm."

İLKAY GÜNDOĞAN'IN EŞİ SARA ARFAOUİ KİMDİR?

Fransa'da 1995 yılında doğdu. Ailesiyle birlikte İtalya'ya taşındı. Model, TV sunucusu ve influencer'dır.

İtalya'nın önde gelen televizyon kanallarından RAI Itaalia'da sunuculuk yaparak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Ancak, televizyon kariyerinin yanı sıra, Sara Arfaoui asıl ününü modellik sayesinde kazanmıştır.

2022 yılında İlkay Gündoğan'la evlenmiştir.

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