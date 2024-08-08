İlkay Gündoğan'ın neden İstanbul'a geldiği ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
İlkay Gündoğan'ın neden İstanbul'a geldiği ortaya çıktı

Barcelona forması giyen ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İlkay Gündoğan'ın neden İstanbul'a geldiği belli oldu.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın İstanbul'a geldiği ortaya çıkmış ve her iki takımın taraftarı da heyecanlanmıştı.

Ancak gerçek bambaşka çıktı ve İlkay'ın neden İstanbul'a geldiği belli oldu.

''REKLAM ÇEKİMİ İÇİN GELDİM''
Havalimanında soruları yanıtlayan İlkay Gündoğan, İstanbul'a reklam çekimi için geldiğini belirtirken, ''Galatasaray'da oynamak ister misin?'' sorusunu ise "Bir gün olabilir ama Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz.'' şeklinde yanıtladı.

FENERBAHÇE SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin Lille maçı ile ilgili konuşan İlkay, "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar." dedi.

''TÜRKİYE GÜZEL OYNADI''
A Milli Takım'a dair açıklama yapan 33 yaşındaki oyuncu, "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş." ifadelerini kullandı.

''NE OLACAK BİLMİYORUM''
Tecrübeli futbolcu, 'Futbolu Türkiye'de bırakmak ister misin?' sorusuna "Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Annem ve babam da burada yaşıyor. Ne olacak bilmiyorum." cevabını verdi.

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