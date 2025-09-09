İlkay Gündoğan'ın Okan Buruk'tan isteği şaşırttı!

Galatasaray'ın UEFA listesinin verileceği son gün kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, takımın en fit ismi çıktı. Milli arada takımın Kemerburgaz'da yaptığı idmanlarda kondisyonu ve fiziğiyle gücünü ortaya koyan, herkesten önce tesislere gelen İlkay Gündoğan, teknik direktör Okan Buruk'u olduğu kadar takım arkadaşlarını da kendisine hayran bırakmayı başardı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK MAÇINDA FORMAYI İSTEDİ

Manchester City'den ayrılmaya karar vermesine rağmen hiçbir idmanı aksatmadığını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'tan Eyüpspor maçında forma istedi.



Galatasaraylı taraftarlarla bir an önce buluşmayı istediğini söyleyen İlkay, "Hayalini kurduğum takımdayım ve ilk maçta sahada olmak istiyorum." dedi.

