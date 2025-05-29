İlkay İstanbul’a geldi: 2 yıllık imza atacak

Galatasaray’ın 2 sezondur süren İlkay Gündoğan rüyası sonunda gerçekleşiyor. İstanbul’a geldiği öne sürülen yıldız oyuncu Galatasaray ile görüşmelerine başladı.

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre; 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaraylı yöneticilerle İstinye Park’ta bir görüşme yaptı. İlkay’ın bugün de G.Saraylı yöneticilerle yapacağı görüşmeler sonrası Barcelona’ya döneceği belirtildi. Son pürüzler giderilirse 34 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme yapılacak.

Geçen sezon Barcelona’dan Manchester City’ye dönen İlkay’a 1+1 yıllık sözleşme yapılmıştı. Fakat City’nin, İlkay Gündoğan’ın Galatasaray’a gitmek istemesi hâlinde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı kırmızılı takıma transferine izin vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE DE TEKLİF YAPACAK

Haberin detayında, İlkay için Fenerbahçe'nin de girişimi olduğu iddia edildi. Başkan Ali Koç’un bu transferle ezeli rakibine hem çalım atmak hem de gelecek sezon için ve beklenen seçimler öncesinde de camiayı morallendirmek istediği belirtildi. Koç’un tecrübeli yıldıza teklife hazırlandığı ifade edildi. Bilindiği gibi İlkay, Koç’a ait Ford reklamlarında oynuyor.

“GALATASARAY’DA OYNARIM” DEMİŞTİ

Galatasaraylı olduğunu daha önce açıklayan İlkay Gündoğan, “Türkiye’ye gelirsem Galatasaray’da oynarım” sözlerini kullanmıştı.