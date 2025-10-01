İlkay'a atmosferi soran Liverpoollu oyuncu ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın Liverpool’u devirdiği gecede İlkay Gündoğan maç sonu yaptığı açıklamada, rakip oyuncunun RAMS Park atmosferini kendisine sorduğunu söylemişti. İlkay'a bu soruyu hangi oyuncunun sorduğu ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Liverpool’u Victor Osimhen’in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tarihi zaferi Avrupa basınında geniş yankı bulurken stat atmosferi de maçın en çok konuşulan konularından biri oldu.

basliksiz-1-0001-g2kcm8swkaanxxf.jpg

SALAH TRİBÜN SESİNE DAYANAMADI

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah, tribünlerden yükselen yoğun ıslıklara dayanamadı. Mısırlı futbolcunun kulaklarını kapattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İLKAY: “ATMOSFER HEP BÖYLE Mİ?”

Karşılaşmanın ardından konuşan İlkay Gündoğan, RAMS Park’taki atmosferin rakip oyuncuları etkilediğini belirterek “Rakip oyunculardan biri yanıma geldi ve bana, ‘Atmosfer hep böyle mi?’ diye sordu. Ama isim veremem.” demişti.

basliksiz-1-0000-g2lbyzpxqaa4gcg.jpg

SALAH İLE KAMERALARA YANSIYAN DİYALOG

İlkay’ın maç sonu Muhammed Salah ile sohbet ettiği anlar kameralara takıldı. Görüntülerde Salah’ın gülümseyerek İlkay’a bir soru yönelttiği, milli futbolcunun ise kafasını sallayarak onay verdiği görüldü.

