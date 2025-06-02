İlker Aksum trafikte sinir krizi geçirdi. Küfürler havada uçuştu

Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde başka bir sürücüyle yaşadığı trafik tartışmasıyla gündeme geldi.
Aksum’un araçtan inip karşı tarafla sert şekilde tartıştığı ve küfürlü ifadeler kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
EŞİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI AMA…
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İlker Aksum aracını yol kenarına çektikten sonra karşı sürücüye doğru yürüyerek yüksek sesle bağırmaya başladı. Tartışma esnasında Aksum’un sinirli tavırlarına eşi Dilay Ekmekçioğlu müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesi de tansiyonu düşürmedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Aksum’un karşı tarafa yönelik küfürlü ifadeler kullandığı açıkça duyuluyor. Yaşananlar kamuoyunda tartışma yaratırken, ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.