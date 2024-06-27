Ünlü oyuncu İstanbul'da 17 dönümlük çiftlik kurdu. Domates biber kabak yetiştiriyor

“Geniş Aile” ve “Seksenler” dizileriyle tanınan, aynı zamanda çeşitli yarışma programlarının sunuculuğunu üstlenen Ayrık, şimdilerde kendi yetiştirdiği meyve ve sebzelerle doğal bir yaşamın tadını çıkarıyor.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde, 17 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurduğu çiftlikte yeni bir yaşam tarzını benimseyen İlker Ayrık, şehir hayatının karmaşasından uzak, doğayla iç içe bir hayat sürdüğünü belirtti.
Ünlü oyuncu ve sunucu, çiftçiliği sadece bir hobi olarak değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak gördüğünü ifade etti.
“Çiftçilik, aşçılık ve restorancılık yapıyorum. Rap müzik dinliyorum” diyen Ayrık ekledi:
“Bunun ticarete dönüşmesi için kazanç sağlamamız gerekiyor, ancak şu an için hobi olarak devam ediyor. Daha iyisi için çalışmalarımı sürdürüyorum”
Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Ayrık, “Birçok kanalla ve projeler üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Muhtemelen sonbaharda veya yılbaşına doğru yeni bir işle karşınızda olacağım. Ayrıca YouTube üzerinden de içerik üretmeye devam ediyorum” diye belirtti ve kendini çok iyi hissettiğini dile getirdi.
İLKER AYRIK KİMDİR?
İlker Ayrık, 16 Ekim 1979'da Balıkesir'de doğmuş, Türk tiyatrosu, sinema ve televizyon dünyasında oyuncu, sunucu ve yönetmen olarak tanınmış bir isim.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu olan Ayrık, sahne sanatlarına olan tutkusuyla dikkat çekti.
“Geniş Aile” dizisindeki Mürsel karakteri ve “Seksenler” dizisindeki Çağatay karakteri ile geniş kitlelerce sevilmiş, ayrıca “Çakallarla Dans” film serisindeki “Muhasebeci Servet” rolüyle de tanınmıştı.
Sanat hayatının yanı sıra, İstanbul'da kurduğu çiftlikte köy hayatını yaşamaya başlayarak, doğaya dönüş yapmış ve bu yeni yaşam tarzıyla da ilgi çekmişti.
Ayrık, 2009 yılında Sanem Ayrık ile evlenmiş ve bu evlilikten Ferit ve Ömer adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.