Ünlü oyuncu İstanbul'da 17 dönümlük çiftlik kurdu. Domates biber kabak yetiştiriyor

Yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Ayrık, “Birçok kanalla ve projeler üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Muhtemelen sonbaharda veya yılbaşına doğru yeni bir işle karşınızda olacağım. Ayrıca YouTube üzerinden de içerik üretmeye devam ediyorum” diye belirtti ve kendini çok iyi hissettiğini dile getirdi.