Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılandığı davadan 26 ay hapis cezası aldı.

İstanbul başsavcılığı, Canikligil hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, gözaltına alınan yönetmen 26 Mart’ta tutuklanmıştı. Canikligil, 7 Mayıs’ta da tahliye edilmişti.

O davada karar çıktı. Canikligil kararı X’ten “26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağolsun” paylaşımıyla duyurdu.

NE DEMİŞTİ?

Canikligil, marttaki bir sosyal medya yayınında şöyle demişti:

“Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘Reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu fark ettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”