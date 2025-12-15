Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı. Eski milli futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, 6 gole sahne olan maçı TRT Spor'da değerlendirirken, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu hakkında da büyük bir iddia ortaya attı.

İşte Yağcıoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar:

'KIRMIZI KARTA KADAR OYUN DOĞRUYDU'

"Bilal Toure'nin atıldığı döneme kadarki Beşiktaş'ın oyunu son derece doğru, son derece etkili bir oyun 3-1 de öne geçiyorsun. Sahada zayıf halkalar vardı. Emirhan sol bek, o kadar ağır ki. Stoperde oynayıp oynamaması tartışılır. Trabzonspor da orada maden bulmuş gibi bütün hücumlarını kendi sağ tarafından yaptı. Trabzonspor'a bakıyorsun Ozan Tufan sağ bek yanında Serdar. Orası da Trabzonspor'un zayıf noktasıydı bence."

'ONUACHU OLSA...'

"Şurası net; Onuachu olsaydı bu maç böyle bitmezdi. O kadar aradı ve o kadar alıştı ki Trabzonspor Onuachu ile oynamaya. 33 tane orta yapmış Trabzonspor ve sadece 2 tanesine vurmuşlar ki bazıları çok iyi ortalardı. Onuachu olsa bu ortaları bir şekilde boş geçmedi. 33'e 2 oldukça düşük bir rakam."